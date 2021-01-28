Министерство иностранных дел Украины, в связи действиями против национальной безопасности, инициирует процедуры для запрета на въезд в страну российскому режиссеру Тиграну Кеосаяну, который прибыл в Донецк для участия в форуме "Русский Донбасс".

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте.

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну въезжать в Украину. Симоньян и Бабаян давно невъездные", - написал спикер.

Напомним, 28 января в неподконтрольном Донецке проходит "интеграционный форум Русский Донбасс". На мероприятие приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ее супруг - режиссер Тигран Кеосаян, а также российский журналист Роман Бабаян.

Также сообщалось, что Маргарита Симоньян сфотографировалась на фоне надписи "Донецк" при въезде в город и опубликовала снимок в своих соцсетях.