Бывший посол США в России Майкл Макфол косвенно дал понять, что вряд ли станет новым послом США в Украине, слухи о чем ходят в последнее время.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь".

Макфол заявил, что у него хорошие отношения с командой президента США Джо Байдена, в частности с действующим главой Госдепа Тони Блинкеном. Однако на данный момент, по словам бывшего посла, он доволен своей карьерой профессора в Стэнфордском университете и не собирается претендовать на официальную должность в администрации Байдена.

"С Блинкеном мы давно знакомы. Сейчас у меня хорошая работа здесь, в Стэнфорде. Имею в виду, что я много после уже делал во время Обамы, есть только пять-шесть мест выше того, которого у меня было, поэтому вряд ли я буду в администрации Байдена формально. Но неформально, конечно, я сейчас буду иметь очень хорошие связи с этой командой", - сказал Макфол.

Также дипломат прокомментировал недавние телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

"Президент Байден не хочет стать другом Путина, как президент Трамп все время пытался дружить. (…) Байден, естественно, говорил и такие слова, которые президент Путин никогда не слышал от Трампа: слово "Навальный", слово "Украина", слово SolarWinds. И это значит, что будет совершенно другая внешняя политика к России при Байдене, чем при Трампе", - добавил Макфол.

Видео: YouTube/ Дождь

Напомним, недавно дипломат в своем Twitter поддержал арестованного российского оппозиционера Навального, сравнив его с Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой.

Также мы писали о том, что администрация нового президента США Джо Байдена будет искать нового кандидата на должность посла в Украине вместо Кита Дейтона.