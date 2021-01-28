В Кремле не ознакомились с новым расследованием Bellingcat, в котором говорится, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным в день отравления политика, могут быть связаны с убийством еще трех политических активистов.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет "РИА Новости".

"Нет, к сожалению, не ознакомился. Вы знаете, чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними... Зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства. Не хочется просто потратить время", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее The Insider, Bellingcat и CNN, der Spiegel и El Pais обнародовали расследование, в котором говорится о том, что восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ могут быть причастны к отравлению оппозиционера Алексея Навального, в тексте упоминаются их имена.

В свою очередь российские власти называют все эти обвинения клеветой и фальсификациями.

Кроме того, недавно было обнародовано новое расследование Bellingcat, в котором говорилось, что фигурирующие в первом материале сотрудники ФСБ в предыдущие годы выезжали и в другие регионы России, где вскоре после их приезда обнаружили мертвыми трех политических активистов.