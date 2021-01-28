Источник из Офиса президента прокомментировал "Стране" заявление исключенного з фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса о том, что Владимир Зеленский во время своего дня рождения сказал о намерениях баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны", в четверг, 28 января.

Источник заявил, что присутствовал на дне рождения главы государства и заявил, что Зеленский не делал подобного заявления, опровергнув данную информацию.

"Президент, в отличие от этого клоуна (Гео Лероса - Ред.), человек здравых мыслей и понимает, что он говорит на публику. Не было никаких официальных объявлений, а если кто-то и шутил в тостах, то нужно менять трактовки или шпионов", - сказал источник.

Ранее в Офисе президента заявляли, что Владимир Зеленский не ограничится одним президентским сроком, так как пяти лет в политике мало для того, чтобы что-то изменить в стране.

Также "Страна" подробно разбиралась, может ли действующий глава государства пойти на второй президентский срок.