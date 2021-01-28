Популярный видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. У аккаунта было около 350 тысяч подписчиков.

В частности, при попытке входа на него выдается надпись "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube."

При этом, Facebook Дубинского на данный момент доступен.

Отметим, что санкции Минфина США запрещают юридическим лицам вступать в сделки с Дубинским и другими участниками "черного списка" из Украины. Это могло послужить причиной для блокировки аккаунта.



Напомним, 11 января США с формулировкой "за вмешательство в выборы президента США" ввели санкции против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Среди них оказался Дубинский.

В связи с этим сайт нардепа Дубинского заблокировали по всему миру. К нему нет доступа из Украины и других стран.

Как сообщала "Страна", в Слуге народа рассказали, будут ли исключать из фракции попавшего под санкции США Дубинского.