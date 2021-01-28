В четверг, 28 января, полиция Франции задержала девять подозреваемых в избиении украинского подростка Юрия Симканыча в центре Парижа. По предварительным данным он стал жертвой нападения участников банды "RD4".

Об этом сообщается на официальной странице украинского посольства во Франции в Facebook.

Так, среди девяти задержанных, восемь - несовершеннолетних и один взрослый. Всех задержали утром в пригороде Парижа, все они, вероятно, участвовали в столкновении с бандами в районе Богренель 15 округа Парижа.

"По сообщениям прокуратуры Парижа, арестованные были заключены под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи", - уточнили в посольстве.

Исходя из первых данных расследования происшествия, Юрий стал "жертвой нападения - мести представителей банды "RD4" после того, как несколько дней назад был избит подросток из города Ванв". Кроме того, сообщается, что в вечер, когда произошла нападение, полиция нашла молоток и железные прутья.

"К опровержению информации, которая распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", - добавили в посольстве.

Напомним, 15 января подростка украинского происхождения Юрия Симканыча жестоко избили в центре Парижа, сейчас подросток находится в больнице в тяжелом состоянии. Инцидент прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, потребовав найти и наказать виновных.

Позже во французских СМИ появилась информация, что Юрий был связан с одной из местных банд "RD4", которая до инцидента совершила нападение на другую группировку. А его мать якобы фигурирует в расследовании о "нелегальном труде" и "торговле людьми".