В четверг, 28 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия делегации России. Таким образом организация отклонила предложение украинской делегации по оспариванию полномочий делегации РФ.

Об этом сообщает РИА "Новости".

За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против - 36, воздержались 24 депутата. Вопрос обсуждался ПАСЕ два часа.

"В этой связи ассамблея постанавливает ратифицировать полномочия членов российской делегации", - говорится в заявлении резолюции.

Напомним, ранее украинцы в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Во время открытия в понедельник зимней сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с предложением оспорить по существу полномочия делегации России. Свое требование она аргументировала тем, что Россия "продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ".

После этого комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России в ПАСЕ в полном объеме.