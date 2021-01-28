На заседании в четверг, 28 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса.

Законопроект №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства" за основу поддержали 318 нардепов.

В случае, если документ примут во втором чтении, Кабмин получит право регистрировать вакцины от коронавирусной болезни Covid-19 до завершения клинических исследований при наличии определенных условий.

Для ускоренной процедуры регистрации необходимо соблюдение таких условий:

наличие данных об успешном проведении доклинических испытаний.

клинические исследования должны проводиться с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза.

до завершения клинических исследований должна быть известна потенциальная польза лекарственного средства, а также установлен тот факт, что не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

При наличии перечисленных условий вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

Напомним, 20 января парламентский комитет по вопросам здоровья нации, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Михаилом Радуцким, в целом поддержал законопроект, упрощающий процедуру регистрации и использования вакцин от коронавируса в Украине.

Этот документ предлагает "вслепую" регистрировать в Украине вакцины, уже утвержденные в ЕС, Индии, Мексике и других странах.