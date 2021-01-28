Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления, в котором рекомендует Кабинету Министров Украины вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии, который правительство отменило месяц назад.

"За" соответствующее решение проголосовали 337 нардепов во время заседания в четверг, 28 января.

Речь идет о льготном тарифе на первые 100 киловатт (90 копеек за киловатт) для бытовых потребителей. Именно его в документе предлагают вернуть.

"Рекомендовать Кабинету министров принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в документе.

Авторами проекта постановления выступили депутаты разных фракций, но большинство из них представители "Слуги народа". Кабинету министров предлагают рассмотреть следующие возможности:

ввести госрегулирование тарифов, в частности установления предельной наценки к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ);

внести изменения в фиксированные тарифы на электроэнергию (установить отдельный тариф на электроэнергию для населения – за объем, потребленный до 100 кВт/ч в месяц);

установить отдельный тариф на электроэнергию для домов с отопительными электроустановками и домов, где не проведена газификация, – за объем, потребленный до 3 тысяч кВт/ч в месяц.

Напомним, на заседании 28 декабря Кабинет министров Украины принял решение отменить льготные тарифы на электроэнергию. С 1 января 2021 года украинцы должны платить по 1,68 гривен за киловатт. Такой тариф запланирован до 31 марта 2021 года.

Также сообщалось, что из-за повышений цен на услуги ЖКХ Украины охватили тарифные протесты.