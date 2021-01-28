Зеленский на дне рождения объявил о желании баллотироваться на второй срок - нардеп
Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй президентский срок.
О будущих планах главы государства нардеп написал на своей странице в Facebook.
По словам Лероса, президент сказал о своих намерениях во время празднования дня рождения, в понедельник, 25 января.
"Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок!", - написал Лерос.
Отметим, что после того, как Зеленский исключил Лероса из фракции нардеп выступил с трибуны Верховной Рады и обвинил президента в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны.
По его словам, "страна движется в пропасть", а президент теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте.
Напомним, разговоры о планах президента идти на второй срок начались весной 2020 года.
Позже заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок. Это связано с невозможностью "восстановить страну" за одну каденцию.
Между тем, первая леди Украины заявила, что не хочет настраиваться на второй срок Зеленского.