Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй президентский срок.

О будущих планах главы государства нардеп написал на своей странице в Facebook.

По словам Лероса, президент сказал о своих намерениях во время празднования дня рождения, в понедельник, 25 января.

"Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок!", - написал Лерос.

Отметим, что после того, как Зеленский исключил Лероса из фракции нардеп выступил с трибуны Верховной Рады и обвинил президента в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны.

По его словам, "страна движется в пропасть", а президент теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте.

Напомним, разговоры о планах президента идти на второй срок начались весной 2020 года.

Позже заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок. Это связано с невозможностью "восстановить страну" за одну каденцию.

Между тем, первая леди Украины заявила, что не хочет настраиваться на второй срок Зеленского.