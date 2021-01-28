В четверг, 28 января, американский ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter начал переход в акваторию Черного моря для проведения операций по морской безопасности в регионе.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Шестого флота США.

"USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля в порту Одессы пришвартовался американский эсминец Donald Cook, на борту которого было до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия до 2 500 км. "Страна" разбиралась, какую миссию у берегов Одессы несет корабль.

Также сообщалось, что в январе этого года в Черное море вошел ракетный эсминец USS Donald Cook. Корабль прибыл в рамках тренировочной миссии, которая запланирована на этот год.