Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду кандидатуру Юрия Витренко на пост первого вице-премьера - министра энергетики. Голосование в парламенте состоится уже сегодня.

Об этом свидетельствуют копии соответствующих документов.

Заявление Витренко

Представление о назначении Витренко

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также подтвердил повторное внесение кандидатуры Витренко.

"Премьер-министр Украины Денис Анатольевич Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Витренко Юрия Юрьевича первым вице-премьер-министром и министром энергетики", - заявил Разумков во время заседания парламента.

Он дал поручение профильному комитету рассмотреть соответствующий вопрос во время перерыва для того, чтобы Рада смогла проголосовать за назначение в сессионном зале в 13:30.

Вчера глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что за назначение Юрия Витренко предварительно есть 210 из 226 необходимых голосов от депутатов пропрезидентской фракции.

Ранее фракция "Слуги народа" собиралась на заседание, в ходе которого президент Владимир Зеленский активно призывал нардепов голосовать за кандидатуру Витренко.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада уже голосовала за кандидатуру Витренко. Голоса "за" отдали всего 186 народных депутатов. После этого премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его и.о. министра энергетики. В случае, если Рада и во второй раз откажется поддерживать его кандидатуру, Витренко пообещал уйти в бизнес.