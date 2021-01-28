Французская полиция задержала группу несовершеннолетних за избиение 15-летнего украинца Юрия Симканыча в центре Парижа.

Об этом информирует журнал Point.

По данным журналистов, задержания проходили неподалеку от Парижа, в городе Ванв. Девять подростков подозреваются в сговоре с целью совершения покушения на убийство и в совершении кражи с применением насилия. На данный момент все задержанные находятся под стражей.

Напомним, 15 января подростка украинского происхождения Юрия Симканыча жестоко избила группа вооруженных школьников. Инцидент произошел возле Эйфелевой башни. Пострадавший все еще находится в тяжелом состоянии.

На этот инцидент отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он потребовал найти и наказать виновных.

Французские СМИ позже сообщили, что мать 15-летнего Юрия Симканыча фигурирует в деле о нелегальном труде и торговле людьми. Подросток же может быть связан с одной из французских банд.