В России из-за акций протеста 23 января правоохранители открыли дело против Леонида Волкова, руководителя сети региональных штабов Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело открыто по статье о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий с помощью интернета (пункты "а" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ).

По версии СК РФ, Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов "в связи со сложной эпидемиологической ситуацией".

"Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников. Ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил в свободном доступе в сети интернет на своих пользовательских страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram", - сказано в сообщении.

В Следственном комитете заявили, что продолжается работа по сбору доказательств против Волкова, а также "установлению лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности".

Напомним, акции протеста, о которых идет речь в сообщении СК РФ, проходили в России в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального 23 января. В ходе митингов в разных городах происходили массовые задержания и стычки протестующих с полицей.

Также мы писали о том, что 25 января в штабе Навального пообещали создать "российскую Нехту" и анонсировали новые протесты 31 января.