Брюссельскую пресс-конференцию экс-первого замглавы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которого спецслужба разыскивает по делу об организации убийства начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова, будут транслировать по меньшей мере три украинских телеканала.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист и ведущий канала NewsOne Вячеслав Пиховшек.

"Считаю, что это будет сенсационное мероприятие. Сотрудник спецслужбы такого высокого ранга может много рассказать о внутренней кухне зелёной власти. Телеканалы NewsOne, ZiK и "112 Украина" не могут пройти мимо такого источника информации и намерены транслировать данную пресс-конференцию", - рассказал Пиховшек.

Журналист напомнил, что пресс-конференция состоится 2 февраля. Время проведения мероприятия - с 10:00 до 11:30.

Напомним, 22 января в Киеве правоохранители попытались задержать экс-первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Также в этот день по подозрению в участии в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк, которого позже суд арестовал по данному делу.

Тем временем в телеграм-канале, который ведет Нескоромный, появились посты с обещанием обнародовать информацию о "любимой женщине Баканова из Москвы", через которую идет шантаж со стороны ФСБ, а также про откаты с "Большой стройки", связи Ермака с Россией и про то, кто сорвал обмен пленными.

Позже Нескоромный анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе. В пресс-релизе говорится, что бывший сотрудник спецслужб "расскажет о провокации против него со стороны сотрудников СБУ, а также о сенсационных фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины".

Вчера СБУ заявила, что объявила Нескоромному подозрение в подготовке к убийству генерала Наумова.