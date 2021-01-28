Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич обсудил с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович вопрос о возвращении в Киев 300-летней иконы, ранее подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

"С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович говорили о возвращении иконы Украине. Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе", - написал Кирилич в Twitter.

Также он добавил, что обсудил с главным прокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич вопрос о взаимодействии обеих стран по делу иконы. "Главный прокурор заверила, что в этом деле проведено большое количество следственных действий", - написал Кирилич.

Василий Кирилич с Горданой Тадич. Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Напомним, в середине декабря боснийцы подарили Лаврову 300-летнюю украинскую икону, якобы вывезенную из неподконтрольного Киеву Луганска. В связи с чем посольство Украины направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины. Однако вскоре МИД РФ вернул икону дарителям.

Позднее украинская икона вернулась в Боснию и Герцеговину для прохождения экспертизы.