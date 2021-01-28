Американские ученые выяснили, что у зараженных коронавирусом пациентов с шизофренией риск летального исхода увеличивается в 2,7 раза по сравнению с пациентами без этого психического расстройства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые изучили истории 26 540 пациентов из Нью-Йорка. Из них 7 348 человек были заражены Covid-19. Они разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории: с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами.

Проанализировав протекание и исход болезни у каждого, специалисты пришли к выводу, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от коронавируса почти втрое выше.

Напомним, ранее ученые выяснили, что вероятность смерти у пациентов с коронавирусом азиатского происхождения в 1,49 выше, чем у белых больных, а у чернокожих - в 1,3 раза выше.

Также мы писали о том, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом увеличивает риск смерти.