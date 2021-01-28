В США выявлен бразильский штамм коронавируса, Brazil P1, который отличается высокой заразностью и способностью "уклоняться" от иммунной системы человека.

Об этом в своем Facebook сообщила ведущий киевский инфекционист, внештатный специалист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

"В США впервые обнаружен высокозаразный бразильский штамм коронавируса - Brazil P1. Напомню, пока нет чётких данных, что эти штаммы (британский и бразильский) вызывают более тяжелые формы заболевания, однако Р1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма. Это означает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть Covid-19", - уверяет врач.

Голубовская, ссылаясь на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), утверждает, что бразильский штамм коронавируса стал причиной резкого увеличения числа случаев Covid-19 в бразильском городе Манаус и его окрестностях. По ее словам, на данный момент там не хватает аппаратов подачи кислорода и больничных коек.

"Так что это проблема не только нашей страны, у них тоже было время подготовиться, хотя все не так просто, как кажется, сидя на диване. Вчера почему-то обсуждали слова эксперта ВОЗ, который сказал, что вакцинация не предотвратит распространение вируса и имеет больше индивидуальное значение. Хотя я об этом давно уже говорила в своих интервью", - добавила Голубовская.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила ввести новые требования для международных путешественников в страны Евросоюза из-за появления и распространения ранее неизвестных штаммов коронавируса.

Тем временем в Израиле правительство запретило все пассажирские авиаперевозки до конца января, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса.