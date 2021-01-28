Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова потребовала отдать ей деньги мужа осужденного за пьяное смертельное ДТП, которые находятся в банковской ячейке.

Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, Кругликова требует от отбывающего тюремное наказание актера подписать передачу прав на ячейку со спрятанными там деньгами, однако он отказывается.

Напомним, ранее жена Ефремова собралась подать на развод после 20 лет брака. Причиной такому решению послужило не заточение супруга, а регулярные измены с актрисой Дарьей Белоусовой.

Также мы писали, о том, как актер Ефремов живет в колонии под Белгородом. По словам его тамошнего окружения, он уже привык к своему новому положению и не оставляет надежды организовать за решеткой любительский театр.