Главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого уже более недели не пускают сотрудники государственной охраны на его рабочее место. В связи с этим он просит вмешаться в ситуацию Верховную Раду.

Об этом говорится в письме Тупицкого, адресованном председателю парламента Дмитрию Разумкову.

"Что касается меня как председателя КС, противоправные действия относительно недопуска в админздание КС работники УГО совершали также 30 декабря 2020 года, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 января 2021 года", - написал Тупицкий.

Он указал, что госохрана 22 января помешала ему пройти в здание суда для участия в официальной церемонии поднятия государственного флага в честь Дня Соборности.

"Начальник отдела службы 6-й комендатуры Управления, которая осуществляет охрану КС, Крапива А. И. на мои неоднократные вопросы о том, что повлекло такое "усиление" охраны и на каких основаниях меня не допускают на рабочее место, отвечал, что никаких претензий с точки зрения охраны лично ко мне нет, но есть устный "приказ" руководства УГО не допускать меня в админздание", - добавил Тупицкий.

Глава КСУ написал, что согласно ст. 62 Конституции никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы.

Он и другие судьи КС подали заявление в прокуратуру о совершении работниками Управления госохраны преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, препятствованием деятельности государственного деятеля, вмешательством в работу судебного органа.

Напомним, в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ. Затем он подписал указ об отстранении Александр Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

19 января стало известно, что сотрудники Управления государственной охраны не пропускали нескольких судей Конституционного суда на их рабочие места, в том числе и Тупицкого.

После этого глава КСУ заявил о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками Управления государственной охраны и потребовал привлечения их к ответственности. А еще через несколько дней Тупицкий подал в суд на Управление госохраны.