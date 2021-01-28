Телеграм заблокировал скандальный канал "Опусти вату", куда выкладывались издевательства националистов над "неправильными" украинцами.

Об этом сообщили сами администраторы канала, которые запустили резервную площадку.

"Канал ОпустиВату целый год выступал против пророссийских ублюдков в Украине - и за это кремлёвское лобби в Телеграме забанило его", - сообщается на резервном аккаунте 28 января.

Теперь создатели канала запустили новый - на нем сейчас около пяти тысяч подписчиков.

"Опусти вату" стал известен в марте 2020 года. На нем опубликовали нападение на депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, известного своими антинационалистическими взглядами. Его машину забросали яйцами.

Буквально на днях "Опусти вату" публиковал призывы к травле нигерийского студента из Запорожья, которого вынудили извиняться за украинский язык.

Также этот канал публиковал видео разгона антифашистских демонстраций в Киеве.

При этом Facebook-аккаунт "Ваты" по-прежнему доступен, там продолжают выкладывать разжигающие ненависть видео. На нем более десяти тысяч подписчиков.

Ранее "Страна" рассказывала, как Facebook в Украине модерируют сторонники ультраправых.