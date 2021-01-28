В четверг, 28 января, в Донецке проходит "интеграционный форум Русский Донбасс", в рамках которого будет представлена одноименная доктрина. Об этом сообщает организация "Русский центр".

На мероприятие приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ее супруг - режиссер Тигран Кеосаян, а также российский журналист Роман Бабаян.

Организаторы форума сообщают, что на мероприятии поприсутствуют "представители власти, политологи, журналисты и политические деятели, научного сообщества и общественности "ЛДНР", а также гости из Российской Федерации".

В ходе форума планируется принятие резолюции по результатам обсуждения доктрины "Русский Донбасс". Документ хотят после форума внедрять "во все сферы жизнедеятельности". В частности, речь о сферах образования, науки, культуры, молодежной политики, общественной и политической деятельности, а также ее информационной политики.

Программа сегодняшнего форума включает пленарное заседание и круглый стол. Пленарное заседание разделено на 4 тематических блока: "Историческое прошлое Донбасса", "Современный период в развитии Донбасса", "Будущее с Россией" и "Мнение".

Накануне главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сфотографировалась на фоне надписи "Донецк" при въезде в город и вечером 27 января опубликовала снимок в соцсетях.

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