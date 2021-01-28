В четверг, 28 января, в связи с мощнейшими снегопадами, в центральных и южных областях спасатели объявили "красный" и "оранжевый" уровни опасности. Непогода приведет к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Красный" уровень опасности объявили в Одесской и Николаевской областях. Там ожидается значительное ухудшение погоды. В этих двух областях синоптики обещают сугробы до 40 см. Также прогнозируют значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с.

В Кировоградской области из-за сильного снега спасатели объявили "оранжевый" уровень опасности, прирост снежного покрова составит до 20-30 см.

Спасатели добавили, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению или прекращению движения транспорта, а также к отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Значительный мокрый снег с приростом покрова до 10-15 см ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Спасатели просят водителей воздержаться от поездок и не оставлять автомобили вдоль дорог, которые будут очищать от снега с помощью спецтехники.

Напомним, утром в четверг, 28 января, Киев замер в пробках из-за снега. Водителям приходится двигаться с меньшей скоростью, быть более осторожными.

Также мы писали, что школам семи областей Украины рекомендовали вернуться на дистанционку после ухудшения погоды.