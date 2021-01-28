Вслед за Ровно, Волынью, а вчера - Одессой, в четверг, 28 января, столицу настигла непогода: с утра город сковали пробки с левого берега, фуры пускают в объезд, а владельцев личного транспорта просят пересесть на общественный и убрать авто с обочин, чтобы не мешать расчищать снег.

Укргидрометцентр предупредил о мощнейших снегопадах, которые оставят города без света и принесут коллапс в сфере транспорта.

10:46 Получить оперативную информацию о состоянии проезда по автодорогам и оперативному реагированию на ЧС можно по круглосуточному телефону (044) 287-11-40.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением дорожного движения на дорогах государственного значения, можно обращаться к дежурным диспетчерам службы Укравтодора в областях.

10:27 Одесским школам из-за непогоды позволили работать дистанционно. Одесская мэрия просит горожан ограничить перемещение по городу, не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется максимально ограничить пребывание на улице.

10:00 В Киеве с ночи продолжаются работы по уборке снега. Дороги и тротуары очищают повторно, потому что снег продолжается. Работает 359 единиц спецтехники и 236 работников в составе 37 бригад.

9:45 Движение транспортных средств запретили ориентировочно до 10:00 на трассах М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурга и на анавтомобильных дорогах местного значения в Одесской области.

В Николаевской области временно введено ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

На остальных автомобильных дорогах транспортное сообщение обеспечено.

Последствия снегопада на дороге Одесса-Рени, фото ГосЧС

9:25 На юге Украины выросло количество чрезвычайных событий. Спасатели освобождают из кюветов и заснеженных участков дорог транспортные средства.

В Николаевской области прирост снежного покрова 30-40 см, гололед и обледенение на дорогах, ветер усилился до 15-20 м/с, сильные метели, заносы, налипание мокрого снега. Затруднено движение транспорта на автодорогах области.

Проблемные участки на дороге Н-24 "Благовещенское - Николаев» в районе с. Александровка Вознесенского района. Здесь был затор из 100 грузовых автомобилей и в районе с. Мигия Первомайского района на трассе М-13 "Кропивницкий-Платоново" (на пл. Кишинев), где остается ограничение движения, на подъемах собралось более 50 грузовых автомобилей.

В Кировоградской области подразделения ГосЧС 29 раз привлекались для оказания помощи по изъятию автомобилей с осложненных участков дорог.

В Одесской области спасателей 47 раз привлекали для оказания помощи гражданам, которые стали заложниками непогоды. Всего изъято 296 единиц автотранспорта.

9:00 Небольшой снег наблюдается в Одесской (снежный покров 20-25 см), Кировоградской (до 10 см), Черкасской (до 14 см), Полтавской (2 см) областях, в Сумской - дождь.

8:50 В Киеве заметны осложнения движения транспорта.

Онлайн-сервиса Google Maps показывает пробки на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Валерия Лобановского и Любомира Гузара. Движение транспорта затруднено на бульваре Тараса Шевченко, улице Набережно-Крещатицкой и улице Набережно-Рыбальской, бульваре Дружбы народов.

На левом берегу Киева наблюдаются значительные пробки на Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Соборности и проспекте Бажана.

Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Пробки в столице 28 января. Скриншот: Google Maps

8:00 Одессу со вчерашнего дня засыпало снегом. Высота покрова достигла 5-6 сантиметров. Дорожные и коммунальные службы расчищают улицы и просят горожан не выходить из дома.

Вместе со снегом сюда пришел и деревопад.

Ситуация в Одессе будет усложняться, предупреждают синоптики. Фото: Думская

7:00 Обесточенными остаются 143 населенных пункта в 4-х областях Украины, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19, Черкасская - 10 и Запорожская - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

6:30 Власти ограничили въезд габаритного транспорта в Киев. Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада и не парковать автомобили на обочинах дорог. Водителей крупногабаритного транспорта пустят в объезд Киева. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

6:00 В Киеве на 28 января передают мокрый снег и температуру днем около 0...-2.

5:45 Прогноз синоптиков - неутешительный. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях сегодня ожидается значительный мокрый снег, на дорогах - гололедица. В южной части Украины порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности. В Кировоградской области обещают сугробы снега до 30 см.