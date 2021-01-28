Более 30 000 американцев покинули Республиканскую партию после штурма сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне 6 января.

Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает газета The Hill.

Не исключено, что тех, кто вышел из Республиканской партии за последние недели, может быть значительно больше, так как число в 30 000 - это данные нескольких американских штатов (Пенсильвания, Северная Каролина, Колорадо, Мэриленд, Флорида и т.д.), информирующих о регистрации избирателей и смене партийной принадлежности.

"До выборов (президента США - Ред.) тенденция была противоположной, регистрировалось больше республиканцев... Это не просто небольшая отметка, это также отметка в другом направлении, чем мы видели в предыдущие годы", - сказал эксперт по голосованию и выборам из Университета Флориды Майкл Макдональд.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса США. Протестующие вступили в столкновения с полицией. Сторонники Трампа требовали пересмотреть результаты президентских выборов и не признавать победу Джо Байдена.

Также мы писали, что в США заговорили о привлечении Трампа к уголовной ответственности за штурм Капитолия.