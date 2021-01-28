В Украине, где за сутки обнаружили 5 529 зараженных коронавирусом, общее число подтвержденных случаев достигло 1 206 412. Вчера число выздоровевших пациентов вдвое превысило количество обнаруженных случаев: болезнь преодолели 11 946 пациентов.

Об этом свидетельствует статистика, распространенная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 28 января:

Киев - 396 случаев;

Винницкая область - 255 случаев;

Волынская область - 159 случаев;

Днепропетровская область - 296 случаев;

Донецкая область - 201 случай;

Житомирская область - 263 случая;

Закарпатская область - 247 случаев;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 262 случая;

Киевская область - 163 случая;

Кировоградская область - 45 случаев;

Луганская область - 105 случаев;

Львовская область - 454 случая;

Николаевская область - 308 случаев;

Одесская область - 171 случай;

Полтавская область - 151 случай;

Ровенская область - 172 случая;

Сумская область - 175 случаев;

Тернопольская область - 213 случаев;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 102 случая;

Хмельницкая область - 242 случая;

Черкасская область - 103 случая;

Черновицкая область - 285 случаев;

Черниговская область - 199 случаев.

Напомним, Украина вчера заняла восьмое место в Европе по числу смертей от коронавируса за сутки.

Также мы писали о том, что число заразившихся коронавирусом за время пандемии в мире перевалило за 100 миллионов.