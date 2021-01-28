В лидерах Львовская область и Киев. Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом больных Covid-19
В Украине, где за сутки обнаружили 5 529 зараженных коронавирусом, общее число подтвержденных случаев достигло 1 206 412. Вчера число выздоровевших пациентов вдвое превысило количество обнаруженных случаев: болезнь преодолели 11 946 пациентов.
Об этом свидетельствует статистика, распространенная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 28 января:
Киев - 396 случаев;
Винницкая область - 255 случаев;
Волынская область - 159 случаев;
Днепропетровская область - 296 случаев;
Донецкая область - 201 случай;
Житомирская область - 263 случая;
Закарпатская область - 247 случаев;
Запорожская область - 249 случаев;
Ивано-Франковская область - 262 случая;
Киевская область - 163 случая;
Кировоградская область - 45 случаев;
Луганская область - 105 случаев;
Львовская область - 454 случая;
Николаевская область - 308 случаев;
Одесская область - 171 случай;
Полтавская область - 151 случай;
Ровенская область - 172 случая;
Сумская область - 175 случаев;
Тернопольская область - 213 случаев;
Харьковская область - 313 случаев;
Херсонская область - 102 случая;
Хмельницкая область - 242 случая;
Черкасская область - 103 случая;
Черновицкая область - 285 случаев;
Черниговская область - 199 случаев.
Напомним, Украина вчера заняла восьмое место в Европе по числу смертей от коронавируса за сутки.
Также мы писали о том, что число заразившихся коронавирусом за время пандемии в мире перевалило за 100 миллионов.