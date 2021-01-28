По состоянию на утро четверга, 28 января, из-за снегопадов, дождя и сильного ветра, уже обесточены более 100 населенных пункта в четырех регионах Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 28 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19 Черкасская - 10 и Запорожская - 1", - рассказали спасатели.

Чтобы восстановить электроснабжения в местах, где бушует непогода, работают бригады облэнерго.

Напомним, в ожидании ухудшения погоды в Киеве ограничили въезд габаритного транспорта.

Как сообщалось ранее, циклон принесет в Украину минусовую температуру и обильные снегопады.