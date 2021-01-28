Фракция "Слуги народа" (СН) соберет достаточное количество голосов за исключение народного депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США, и которому несколько дней назад предложил покинуть ее ряды президент Владимир Зеленский.

Об этом сказал нардеп из этой же фракции и представитель президента в Конституционном суде Украины (КСУ) Федор Вениславский в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, в "Слуге народа" понимают, к каким последствиям приведет решение оставить Дубинского в рядах фракции, поэтому его исключение поддержат.

"Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции. Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Лично я буду голосовать за это", - заявил Вениславский.

Также он добавил, что в партии поддержат и назначение Юрия Витренко министром энергетики.

"Во время первого голосования многие народных депутатов не голосовали за назначение Витренко, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господина Витренко от НАК "Нафтогаз"... На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу", - добавил нардеп.

Федор Вениславский о Дубинском - 7:04

Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский. Их обвиняют во вмешательстве в избирательный процесс в США.

Сам же нардеп обратился к главе государства и попросил его о личной встрече без посредников, чтобы обсудить вопрос его исключения из фракции.