По состоянию на утро четверга, 28 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 529 человек.

Напомним, что вчера, 27 января, в стране было выявлено 3 776 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число новых выявленных случаев заражения выросло на 1 753 человека.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 206 412 человек. Выздоровели за последние сутки 11 496 человек (с начала эпидемии - 992 031 человек - Ред.).

Госпитализировано за сутки 1 941 человек. Среди новых зараженных 248 детей и 236 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (396 человек), Львовской области (454), Николаевской области (308), Харьковской области (313) и Днепропетровской области (296).

Ранее "Страна" сообщала, что Украина заняла восьмое место в Европе по числу смертей от коронавируса за сутки.

Также мы рассказывали, в Москве подхватил коронавирус и умер актер из сериалов "Ликвидация" и "Громовы".