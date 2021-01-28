Сенат США назначил на 9 февраля первые слушания в процессе по импичменту для бывшего президента Дональда Трампа. Экс-лидер США не планирует лично присутствовать при этом, но предоставит свои показания в письменном виде. Он направит в Сенат письмо с аргументами в свою защиту.

Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Они рассказали, что Дональд Трамп, находясь сейчас во Флориде, пристально следит за всеми выступлениями республиканцев против импичмента, называя таких однопартийцев своими союзниками.

Согласно источнику, Трампа "воодушевили" признаки того, что его оправдают в процессе об импичменте, а отсрочка рассмотрения лишь помогла ему определиться с дальнейшей тактикой своей защиты.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацкомитет Республиканской партии не станет официально выдвигать кандидатуру Трампа на праймериз для участия в выборах-2024.