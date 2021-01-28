Руководство Республиканской партии США предпринимает дальнейшие шаги с целью дистанциироваться от Дональда Трампа, который уже открыл Офис бывшего президента.

Так, глава Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел заявила, что комитет не будет официально поощрять бывшего лидера США к выдвижению его кандидатуры на праймериз для возможного участия в президентских выборах в 2024 году.

Она объяснила это тем, что комитет должен оставаться нейтральным.

"Право на выдвижение кандидатом в президенты имеют и другие члены партии, и это будет зависеть от тех кандидатов, которые пройдут вперед. Партия должна оставаться нейтральной. Я никому не говорю, надо или не надо баллотироваться в 2024 году", - сказала Макдэниел, как передает АР.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что YouTube продлил блокировку канала Трампа на неопределенный срок.