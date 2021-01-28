Мощный циклон принес в Украину обильные снегопады, которые сильно ограничили движение транспорта. Так, уже ограничено движение грузовиков на трассе Киев - Харьков.

Об этом сообщил в Facebook полтавский губернатор Олег Синегубов.

"С 23:00 27 января временно ограничено движение грузовых автомобилей на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский через Полтавскую область, от границы с Харьковской областью до границы с Киевской, в направлении столицы.

Движение ограничили из-за сложных погодных условий и во избежание заторов. Информация о снятии ограничения будет предоставлена дополнительно.

Напомню, что в области круглосуточно дежурят дорожные службы: 050 409 80 01 - диспетчерская Службы автомобильных дорог в Полтавской области (государственные дороги) и 050 01 50 233 - диспетчерская Агентства местных дорог Полтавской области", - написал губернатор.

Ранее "Страна" сообщала, что после снегопада в Одесской области перекрыли дороги на Бухарест и Кишинев.