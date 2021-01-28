Президент США Джо Байден (который ранее провел телефонные переговоры с Путиным) принял решение приостановить военные контракты заключенные администрацией своего предшественника с рядом ближневосточных стран, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

В ОАЭ приостановлены поставки сверхсовременных истребителей F-35 и ударных беспилотников, а в Саудовскую Аравию - крупных партий боеприпасов. Об этом сообщает CNN

Представитель Госдепартамента описал действия, предпринятые после приведения к присяге госсекретаря Энтони Блинкена, как "временную приостановку осуществления некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы дать новому руководству возможность пересмотреть" эти решения.

Он отметил, что это "рутинное административное действие, типичное для большинства переходных периодов", призванное обеспечить, чтобы продажи оружия США "соответствовали нашим стратегическим целям".

Так же известно о планах администрации Байдена пересмотреть соглашения с афганской радикальной группировкой "Талибан", которые были подписаны во время президентства Дональда Трампа.

Ранее "Страна" сообщала, Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы.