В Москве правоохранители провели несколько задержаний людей из окружения Алексея Навального, а также участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Об этом сообщают близкие к задержанным и правозащитники в Твиттере и Телеграм.

Так, директор созданного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов написал в Твиттере о задержании младшего брата отравленного оппозиционера - Олега Навального.

"Олега Навального забирают в ИВС на Петровку, 38. Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье (не совсем ясно, в связи с чем, так как в этой статье УПК перечислены общие основания задержания подозреваемого - Ред.) на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", - гласит запись в микроблоге Жданова.

А руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади проинформировал подписчиков в Твиттере о задержании помощника Навального Ильи Пахомова. Его взяли возле квартиры Алексея Навального по административной статье 19.3 за встречу оппозиционера во Внуково, дополнил слова Гимади Жданов.

"Возле квартиры Алексея Навального задержали помощника Алексея Навального Илью Пахомова. Они, похоже, просто реально ищут того, кто ведет соцсети Навального", - сообщил Жданов.

Кроме того, адвокат Владимир Воронин в Твиттере рассказал о задержании продюсера Ютьюб-канала "Навальный Live" и юриста ФБК Любови Соболь.

"Ночной допрос Любови плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38. По ч.1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий - Ред.) - это полный бред и беспредел. Люба уже подозреваемая в этом мертворожденном уголовном деле", - отметил Воронин.

Участницу же Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов (по той же статье, что Слболь), как сообщил Телеграм-канал "Правозащиты Открытки" со ссылкой на адвоката Геннадия Федорова.

"Адвокат "Правозащиты Открытки" Геннадий Федоров сообщает из ГСУ ГУ МВД по г. Москве, что Мария Алёхина задержана в порядке ст. 91 УПК - как подозреваемый по уголовному делу по ч. 1 ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)"- говорится в записи канала.

Как писала "Страна", 27 января силовики обыскали квартиру арестованного Алексея Навального.

Затем они пришли с обысками в квартиру его жены Юлии.