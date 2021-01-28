В Тернополе мужчина, находившийся в состоянии острой алкогольной интоксикации, сильно испугался, когда увидел себя в зеркале. Эмоциональное потрясение было настолько огромным, что несчастному пришлось вызвать скорую помощь.

Об этом сообщает портал "Галас".

Происшествие случилось 26 января. В 07:45 бригада скорой выехала на улицу Острожского к 44-летнему пациенту с мощным алкогольным отравлением.

Мужчина признался медикам, что четыре дня беспробудно пьянствовал, а на пятый день, взглянув на себя в зеркало, очень испугался, так как увидел, что у него сильно перекошено лицо.

Врачи поставили ему диагноз "невралгия лицевого нерва", оказали необходимую помощь и оставили пациента на попечение родных.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве пьяный мужчина с гитарой ворвался в операционную Больницы скорой помощи и напал на врачей.

Мы также упоминали случай с нетрезвым мужчиной, который вызвал полицию, потому что не с кем было поговорить.