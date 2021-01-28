Кабинет министров на заседании 27 января обсудил для внесения в Верховную Раду законопроект, в котором меняется подход к вычислению прожиточного минимума.

Правительство предлагает ввести новую формулу расчета этого показателя с 1 января 2022 года.

Законопроект разработан Министерством соцполитики. Он касается не только упорядочения расчета прожиточного минимума, но и связанных с ним выплат и сборов.

Министерство предлагает с 1 января 2022 года считать прожиточный минимум, исходя из реальных потребностей человека и цен на товары и услуги. Напомним: сейчас официальный прожиточный минимум составляет 2270 гривен, тогда как реальный - не менее 5 тысяч.

В рекомендациях профильного комитета Рады к проекту бюджета уже несколько лет подряд ставится задание для Кабмина привести цифры прожиточного минимума к реальному показателю, но при условии наличия финансовых возможностей. А их пока так и не нашли. В том числе потому, что к прожиточному минимуму привязана масса социальных выплат: помощь на детей, по инвалидности, некоторые виды пенсии и пр.

Чтобы решить проблему, можно отвязать многие выплаты от прожиточного минимума и привязать их к базой величине. В министерстве предложили несколько таких величин: отдельно - для доплат и надбавок, отдельно - для помощи на детей, соцвыплат взрослому населению и т.д. Эти базовые величины станут пересматривать дважды в год.

Таким образом, как сказала министр соцполитики Марина Лазебная, на прожиточный минимум будут ориентироваться только при определении социальных платежей, скажем, минимальных зарплат, пенсий и др. Стипендий или выплат по линии Фонда соцстраха (в том числе больничных) это касаться не будет.

Для остальных же платежей будут свои базовые величины, не зависящие от прожиточного минимума.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав хочет увязать минимальную зарплату для медиков и прожиточный минимум.

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