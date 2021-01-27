В Министерстве образования и науки рекомендовали образовательным учреждениям из 7 областей оставить детей на дистанционном обучении.

Об этом говорится на официальном сайте МОН.

Речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, где сейчас сильный ветер, снег и морозы.

Решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Руководителям сферы образования в указанных областях разослали письмо, в котором говорится о необходимости перевести "функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях единой государственной системы гражданской защиты... в режим повышенной готовности".

Напомним, в Одесской области после снегопада перекрыли дороги на Бухарест и Кишинев.

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