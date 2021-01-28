Тариф на отопление не повысят и не понизят. Но платить будем больше

После позавчерашнего отчета в парламенте правительство собралось на собственное заседание, чтобы решить вопрос о тарифах. Решен он был весьма оригинально: цену газа 6,99 за куб распространили на ОСМД, а о самой массовой категории потребителей – жителях многоквартирных домов, получающих тепло от предприятий теплокоммунэнерго, – Кабмин "забыл".

Это означает, что для таких предприятий по-прежнему будет действовать "рыночный тариф", который в последние два месяца даже при режиме спецпоставок по ПСО оказался неподъемным для значительной части городских жителей.

На днях мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что задолженность жителей столицы по счетам за коммуналку достигла 4 млрд гривен (хотя обычно была около миллиарда) – и львиную долю составляют именно счета за отопление в обычных многоквартирных домах, не входящих в ОСМД. И именно по этой категории граждан правительство решило, что скидка им не нужна.

Правда, на днях стало известно, что с мэры городов подписали меморандум о том, что тарифы на отопление и горячую воду нынешней зимой подниматься не будут. То есть речь не идет о снижении, речь хотя бы о том, чтобы тарифы не повышались – те самые тарифы, из-за которых долги уже растут невиданными темпами. Но даже в этом меморандуме заложен обман.

Речь идет только о тарифах. То есть о базовой цифре стоимости гигокалории или одного квадратного метра отопления. Однако все мы видели, что январь оказался самым холодным месяцем в нынешнем отопительном сезоне, а это значит, что гигокалорий на каждую квартиру было потрачено больше, чем в декабре или ноябре. Соответственно, несмотря на все меморандумы, в феврале жители городов получат платежки, в которых суммы будут еще больше декабрьских.

А потом будут еще и платежки за февраль. Которые могли бы быть уже меньше, если бы вчера правительство не "забыло" о жителях большинства многоэтажек. Но – не будут. А это значит, что в Украине введен новый вид геноцида – по типу жилья. И, в отличие от других видов геноцида, этот не запрещен.

Ипотека под 7%: еще одна красивая декларация?

На том же заседании правительство приняло и более привлекательное решение, поддержав постановление об удешевлении процентов по ипотечным кредитам до 7% годовых.

В теории это действительно здорово. 7% годовых – это меньше, чем стоила ипотека в те времена, когда она была массовым явлением в Украине (до 2008 года). Однако на практике…

На практике речь идет не о новой программе со специальными условиями, а о расширении уже существующей программы кредитования малого бизнеса "5-7-9" на ипотечную программу. Так что революции на рынке жилья ожидать точно не стоит.

"5-7-9" работает уже почти год. И весь этот год кредиты по ней выдаются с таким скрипом, что в общей массе кредитования малого бизнеса они не составляют и 10%.

О причинах писали уже не раз: банки не заинтересованы в выдаче рискованных кредитов бизнесу даже с компенсацией части процентов от государства, поскольку имеют возможность купить государственные облигации под 10-12%, риск по которым минимален (в сравнении с кредитованием населения).

В такой ситуации нет оснований полагать, что ситуация с ипотечным кредитованием будет иной. И пока власть не простимулирует банки выдавать кредиты, 7% годовых будут чем-то вроде украинской Конституции: прав много, а возможностей их реализовать нет.

Вакцинация Украины-2022: Запад не верит в планы Шмыгаля

Еще одно эхо позавчерашнего отчета правительства прозвучало в одном из ведущих западных СМИ. Как мы уже сообщали, премьер в Верховной Раде пообещал, что к концу 2022 года будут вакцинированы 50% украинских граждан, и "Страна" спрогнозировала, что этот срок не будет выполнен, поскольку самого правительства Шмыгаля к тому времени не будет. Вчера же The Economist опубликовал свой прогноз, согласно которому население Украины получит доступ к массовой вакцинации не ранее 2023 года.

Прогноз был дан не только по нашей стране, а по всему миру, и от этого оказался еще более печальным. Каждый может рассмотреть карту, опубликованную The Economist, на которой самые отсталые государства обозначены красным цветом. На этой карте – большое красное пятно, разползшееся почти на всю Африку, и маленькое красное пятно в Европе – это Украина и Молдавия.

Характерно, что, кроме Молдавии, ни одно соседнее с нами государство в "красную зону" не попало. Даже Белоруссия. Так что причина, по которой наша страна оказалась среди самых отсталых государств мира, не только его и не столько ее бедность, сколько тот факт, что у украинской власти политический подход превалирует над прагматическим. Проще говоря, тех, кто может дать нам вакцину (как Россия Белоруссии), мы посылаем и ориентируемся на тех, кто посылает нас.

Кто-то может назвать это принципиальностью, но, по большому счету, это глупость. Пусть даже принципиальная глупость под флагом патриотизма.

Впрочем, пример с вакцинами не единичный. Из-за той же принципиальной глупости мы отказываемся напрямую покупать российский газ и донбасский уголь, зато закупаем их через посредников. И таким образом наша глупость превращается в нашу бедность.

Президент больше не хочет увольнять членов КС

Война Банковой с Конституционным судом изначально была проигрышной, но власть в нее все-таки ввязалась.

Теперь, правда, пытается из нее выбраться. Вчера президент отозвал свой законопроект, которым предлагал уволить всех членов КС. Понадобились критические заявления с Запада и месяц паузы, чтобы на Банковой поняли то, что было понятно с самого начала: действия, откровенно идущие вразрез с Конституцией, украинская власть себе позволить не может.

Однако на этом завершился только первый этап войны президента с КС. Сейчас, как известно, идет второй этап – отстранение председателя КС Тупицкого от работы президентским указом. И в этом случае уже неоднократно разъяснено: по Конституции только сам КС может отстранять своего председателя – так что, как бы ни хотелось Зеленскому проучить строптивого вождя судей, прямым ударом это сделать не получится.

Добровольно отзывать свой указ президент, конечно, не будет. Но через месяц, когда его формальный срок действия закончится, Банковой придется сделать вид, что она забыла о существовании такого документа. Хотя за этот период ничего не изменится.

И это еще будет самый легкий способ сделать хорошую мину при глупой игре. Потому что, если вдруг Венецианская комиссия выскажет свое "фе" по указу в ближайшие две недели, то его таки придется отзывать, как это вчера пришлось сделать с проектом постановления. И тогда уже не придется удивляться, если президентские распоряжения вообще никто исполнять не будет.

Байден поугрожал Путину и договорился с ним

Как известно, в Украине многие ждут, что с приходом в Белый дом Джо Байдена отношение Штатов к нашей стране резко изменится: заокеанский партнер активно вмешается в ситуацию на Донбассе, параллельно оказывая всевозможную экономическую помощь своему самому верному другу на европейском пространстве.

Вчера на Банковой бурно поприветствовали содержание первого телефонного разговора между Байденом и Путиным, который в пересказе Джен Псаки выглядел так: американский президент набрал российского диктатора, чтобы отчитать его за все плохие вещи и предупредить, что в дальнейшем он будет больно бить по рукам за такое.

Кстати, и сам Путин, который вчера выступил с "давосской" речью в удаленном режиме, охарактеризовал результаты разговора с Байденом как "противоречия, которые закручиваются по спирали". Но эта речь вообще была апокалиптичной: хозяин Кремля почти открыто дал понять, что мир находится на пороге глобальной войны, так что жесткие оценки – это скорее обвинения в адрес президента США, что именно он ведет планету к Третьей мировой.

А тем временем произошло первое последствие вышеупомянутого телефонного разговора: договоренность на уровне посольств о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которая тут же вылилась в ратификацию российским парламентом. И в ближайшее время наверняка выльется в ратификацию Конгрессом.

Конечно, для Байдена это выглядит как очередная месть Дональду Трампу и как возвращение статус-кво времен Барака Обамы. Но как в этой ситуации выглядит Путин?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, достаточно прочитать сопроводительную записку к проекту ратификации договора СНВ-3. Упрощенно там говорится так: мы четыре года говорили, что договор надо продлить, и вот теперь американцы перестали тупить и сделали это. Откровенно говоря, не похоже на выволочку для Кремля и удар по его имиджу.

Так что жесткий телефонный разговор сам по себе еще ничего не значит. И как бы в следующий раз не оказалось, что Байден позвонит и сделает выволочку, а параллельно сделает дружеский жест в адрес Германии и не станет расширять санкции против "Северного потока-2". Такой сценарий выглядит вполне реальным.