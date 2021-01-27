Министерство цифровой трансформации готовит законопроект, которым государственным органам запретят требовать бумажные документы. Он может вступить в силу с 1 сентября этого года.

О нововведении сообщил в своем Телеграм-канале вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021-го госорганам в Украине требовать бумажные документы, справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах. Paperless (безбумажный, электронный на английском - Ред.) - наша маленькая цифровая мечта", - написал Федоров и в заключение в шутку порекомендовал не инвестировать в рынок ксероксов.

На днях Федоров рассказывал, какие услуги добавят в приложении "Действие" в ближайшее время.

Ранее в Минцифры поясняли, как будут работать и когда запустят в Украине электронные больничные.