Поиски рыбака, пропавшего в акватории реки Малый Супий завершено. Спасатели достали тело, передает пресс-служба ГСЧС.

27 января закончились поиски рыбака 1961 г.р., который исчез 25 января в акватории реки Малый Супий в с. Дзюбовка Яготинского района.

По предварительным данным, со слов жены, 25 января в 04:00 муж уехал на рыбалку и к вечеру не вернулся.

Его авто нашлось на берегу реки между селами Дзюбовка и Черкасовка. Телефон не отвечал.

С помощью квадрокоптер на льду обнаружено личные вещи рыбаки, работали специалисты водолазной группы.

К поисково-спасательным работам привлекались спасатели, местное население и общественная организация "Воины света".

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