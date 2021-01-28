Обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины украинский националист и член ультраправой организации "С14" Андрей Медведько открыл кофейню в Ирпене Киевской области.

О новом заведении говорится в сюжете информационного агентства ITV.

Кафе под названием Ukrainian Military Coffee появилось на площади Шевченко. На его логотипе изображен в профиль солдат в каске, по конфигурации напоминающей те, которые носили солдаты нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Участники боевых действий в кофейне получают скидку 50%, так как владелец кафе Медведько "и сам ветеран войны", как говорится в сюжете.

Это уже второе кафе обвиняемого в убийстве Бузины. Первое он открыл в самом центре Киева, на Малой Житомирской, 4.

В интервью агентству Медведько заявил, что ему интересно не столько варить и продавать кофе, сколько "популяризировать ветеранское дело, позитивный образ ветерана, показывать, что ветераны могут открывать бизнес". Он добавил, что с помощью кафе также популяризует национальные и националистические идеи: у него продают идеологическую литературу и диски.

Медведько не хочет останавливаться на двух кафе и планирует расширять сеть.

Недавно Медведько отличился тем, что порадовался срыву антифашистской акции в столице. заявив, что "фашисты и полиция - одна коалиция".

Ранее "Страна" рассказывала, как власти что при Порошенко, что при Зеленском тормозят расследование убийства Бузины и судебный процесс.