Любитель зимней рыбалки пол дня дрейфовал на льдине по Кременчугскому водохранилищу. Видео
Пол дня дрейфовал по Кременчугскому водохранилищу любитель зимней рыбалки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что 71-летний мужчина пошел рыбачить утром.
"У берега лед был крепкий, но там не клевало. Поэтому рыбак удалился почти на полкилометра, сделал лунки и именно в это время поднялся ветер, лед треснул и кусок льда оторвало течение. Мужчина оказался посреди воды. Его одиночное плавание среди водохранилища заметили очевидцы", - говорится в материале.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Черкасской области на зимней рыбалке утонули двое взрослых и 10-летний ребенок.
Также мы писали о том, как во Львовской области на рыбалке под лед провалились двое военных.
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