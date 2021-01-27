Пол дня дрейфовал по Кременчугскому водохранилищу любитель зимней рыбалки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что 71-летний мужчина пошел рыбачить утром.

"У берега лед был крепкий, но там не клевало. Поэтому рыбак удалился почти на полкилометра, сделал лунки и именно в это время поднялся ветер, лед треснул и кусок льда оторвало течение. Мужчина оказался посреди воды. Его одиночное плавание среди водохранилища заметили очевидцы", - говорится в материале.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Черкасской области на зимней рыбалке утонули двое взрослых и 10-летний ребенок.

Также мы писали о том, как во Львовской области на рыбалке под лед провалились двое военных.