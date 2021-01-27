Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сфотографировалась на фоне надписи "Донецк" при въезде в город.

Снимок российская журналистка опубликовала в своем Телеграм-канале вечером 27 января.

"Кто меня потерял, я здесь", - подписала фото Симоньян.

То есть глава телеканала находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Телеграм-канал WarGonzo пишет, что Симоньян посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии фронта рядом с Донецким аэропортом.

Как писала "Страна", на днях СМИ сообщили, что Симоньян положили в реанимацию. Журналистка якобы была госпитализирована в институт имени Н. Склифосовского. Однако сама Симоньян опровергла, что попала туда с сердечным приступом.

Мы также сообщали, что еще до избрания Владимира Зеленского президентом Симоньян вызывала его предшественника Петра Порошенко на дуэль, предложив использовать диктант по русскому языку в качестве оружия.