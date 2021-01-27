Под Николаевом фура влетела в теплотрассу и оставила без отопления целый город. Видео
Вблизи Южноукраинска грузовик занесло на открытую теплотрассу, проложенную вдоль дороги.
Об этом сообщает Depo.Николаев.
Как пояснил водитель, он пытался объехать аварию, которая произошла впереди. Там легковушка врезалась в автобус. На скользкой дороге грузовик занесло вправо на обочину, аж на магистральную трубу отопления.
Из-за аварии сорокотысячный Южноукраинск остался без отопления. Правда, мерзли горожане только час - коммунальщики подключили резервную сеть отопления.
Ранее "Страна" рассказывала, как во время пожара в коллекторе теплотрассы в Киеве погибли двое мужчин.
Еще мы писали о том, как совсем недавно в Киеве при пожаре в люке теплотрассы погибли три человека.
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