Вблизи Южноукраинска грузовик занесло на открытую теплотрассу, проложенную вдоль дороги.

Об этом сообщает Depo.Николаев.

Как пояснил водитель, он пытался объехать аварию, которая произошла впереди. Там легковушка врезалась в автобус. На скользкой дороге грузовик занесло вправо на обочину, аж на магистральную трубу отопления.

Из-за аварии сорокотысячный Южноукраинск остался без отопления. Правда, мерзли горожане только час - коммунальщики подключили резервную сеть отопления.

Ранее "Страна" рассказывала, как во время пожара в коллекторе теплотрассы в Киеве погибли двое мужчин.

Еще мы писали о том, как совсем недавно в Киеве при пожаре в люке теплотрассы погибли три человека.