Осужденный за пьяное смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии под Белгородом, ладит с ее обитателями. По словам его тамошнего окружения, он уже привык к своему новому положению.

О жизни знаменитости в колонии пишет издание "СтарХит".

Обитатели исправительной колонии большую часть дня проводят за работой. Выбор специальностей в учреждении самый разнообразный: там есть пекари, швеи, токари, электромонтеры.

"Михаил тоже трудится. Когда он немного приболел, подхватил насморк, и его на какое-то время освободили от работы, то даже как-то непривычно себя чувствовал: мол, лучше чем-то заниматься, так день быстрее проходит", - рассказали люди из окружения артиста.

Также стало известно, что заключенным разрешается связываться с родными по телефону, в колонии имеется даже платная возможность видеосвязи. А вот приезжать на свидания близкие актера пока не могут из-за карантина. Допускаются до встреч только адвокаты.

"Жене Миша звонит почти каждый день. Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают. А сколько посылок шлют! И теплую одежду, и какие-то закрутки, сладости, и чего только там нет. Но у каждого заключенного лимит на передачи. Поэтому многое, к сожалению, приходится утилизировать", - продолжили рассказ знакомые звезды.

Также в колонии сказали, что актер уже привык к своему положению.

"Сначала ему было тяжко, но потом потихоньку адаптировался, говорит, что жить там можно, и, может, даже нужно, Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют "дядя Миша". Он со всеми ладит, условиями доволен, едой тоже. Хотя режим дня, конечно, немного непривычный - очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет", - добавили в окружении Ефремова.

Ранее "Страна" писала, что в колонии Ефремов осваивает профессию швеи.

Мы также приводили слова актера Бориса Ливанова, который сам в прошлом отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений, что Ефремов может стать чтецом в тюремном храме.