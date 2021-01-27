В одном из детских садов Черноморска у 11 детей обнаружены признаки сальмонеллёза.

Расследование инцидент в дошкольном учреждении взялись правоохранители, информирует полиция Одесской области.

Сообщается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о нарушении санитарных правил и норм в отношении предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч.1 ст. УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Информацию о вспышке инфекционной болезни в одном из детсадов города Черноморск правоохранители обнаружили на одесском информационном ресурсе в ходе мониторинга социальных сетей. По словам представителей ГУ Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте, зарегистрировано 11 больных детей, двое из которых госпитализированы.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце прошлого года в Донецкой области была обнаружена вспышка ротавирусной инфекции среди школьников.

Также мы писали о том, что в польских куриных крылышках для Украины нашли сальмонеллу.