Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности экс-первого замглавы СБУ к организации подготовки убийства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, бывшему первому заместителю председателя СБУ Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статьи 348 Уголовного кодекса Украины.

Также принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Главное следственное управление СБУ, которое осуществляет досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, установило, что Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

В свою очередь, среди доказательств, подтверждающих это: видео и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Ю. Расюка, Д. Нескоромного и других лиц. Во время записей, в частности, обсуждается организация убийства, его исполнители и другие детали.





"По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромная на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ", - добавили в пресс-службе.

Фигуранты приведенного выше дела разработали детальный план посягательство на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.

"Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства.

Во время очередной передачи денежных средств был задержан Ю. Расюк, которому 23 января 2021 Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в СБУ.





















Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве 22 января правоохранители попытались задержать экс-первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, однако сообщалось, что ему удалось сбежать.

Подробно о громком скандале в спецслужбе ранее писала "Страна".