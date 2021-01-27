На острове Ява в Индонезии начал извергаться самый активный действующий вулкан Мерапи. Он достигает почти 3000 метров в высоту, а его название переводится как "гора огня".

Об этом информирует Jakarta Post.

Отмечается, что лава разлилась уже на 1,5 км вниз по склону.

Власти пока не начинали эвакуацию, но в прилегающих к вулкану районах был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Людям не рекомендуют подходить к Мерапи ближе 5 км.

Крупные извержения Мерапи происходят в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. В последний раз вулкан извергался в июне 2020 года. В 2010 году при извержении Мерапи погибло 353 человека, попавших в пирокластический поток.

Ранее "Страна" рассказывала, что несколько дней назад на вулкане Этна проснулся новый кратер.

Также мы писали о том, как на Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов мира.