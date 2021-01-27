К вечеру 27 января обновились сводные данные о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки. Украина заняла в Европе десятое место по суточному приросту зараженных и восьмое - по количеству умерших.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по числу зарегистрированных новых случаев в первую тройку вошли:

Франция - 26 916 случаев;

Великобритания - 25 308 случаев;

Россия - 17 741 случай.

Украина разместилась на десятом месте с 3 776 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 158 139 зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

США - 57 240 случаев;

Франция;

Великобритания.

Украина 19-я по счету. За сутки на планете заразились 333 754 человека.

Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе лидируют такие страны:

Великобритания - 1 725 случаев;

Россия - 594 случая;

Италия - 467 случаев.

Украина на континенте на восьмом месте со 145 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умер 5 291 человек.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

Мексика - 1 743 случая;

Великобритания;

США - 1 508 случаев.

Украина в этом списке 12-я. Всего в мире за сутки скончались 10 383 человека.

Статистика смертей от осложнений коронавирусной болезни в мире (красный столбик)

За все время пандемии, объявленной в марте прошлого года, на планете было выявлено уже 101 151 929 зараженных. 73 с небольшим миллиона людей поправились. От осложнений инфекции умерли 2 175 819 человек.

Статистика по миру с начала пандемии

Новые данные можно сопоставить с суточной динамикой 26 января.

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