Украина заняла восьмое место в Европе по числу смертей от коронавируса за сутки
К вечеру 27 января обновились сводные данные о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки. Украина заняла в Европе десятое место по суточному приросту зараженных и восьмое - по количеству умерших.
Данные опубликованы на портале Worldometer.
В Европе по числу зарегистрированных новых случаев в первую тройку вошли:
- Франция - 26 916 случаев;
- Великобритания - 25 308 случаев;
- Россия - 17 741 случай.
Украина разместилась на десятом месте с 3 776 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 158 139 зараженных.
В мире по количеству новых инфицированных лидируют:
- США - 57 240 случаев;
- Франция;
- Великобритания.
Украина 19-я по счету. За сутки на планете заразились 333 754 человека.
Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)
По приросту смертей в Европе лидируют такие страны:
- Великобритания - 1 725 случаев;
- Россия - 594 случая;
- Италия - 467 случаев.
Украина на континенте на восьмом месте со 145 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умер 5 291 человек.
Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:
- Мексика - 1 743 случая;
- Великобритания;
- США - 1 508 случаев.
Украина в этом списке 12-я. Всего в мире за сутки скончались 10 383 человека.
Статистика смертей от осложнений коронавирусной болезни в мире (красный столбик)
За все время пандемии, объявленной в марте прошлого года, на планете было выявлено уже 101 151 929 зараженных. 73 с небольшим миллиона людей поправились. От осложнений инфекции умерли 2 175 819 человек.
Статистика по миру с начала пандемии
Новые данные можно сопоставить с суточной динамикой 26 января.
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