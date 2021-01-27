Сегодня, 27 января, в Чернобыльском заповеднике после сильных морозов, которые наблюдались в Украине, на водоеме появились лебеди.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"После довольно сильных, но не затяжных морозов на водоеме Заповедника появились лебеди. Где-то пережидали. Наверное, знали, что потеплеет. Хотя как оттепель, так и метель", - пишут представители заповедника.























Ранее "Страна" сообщала, что появились фото птицы, что прилетела в зону отчуждения Чернобыльского заповедника из карпатских лесов. Речь идет про ореховку - редкую птицу для этого региона.

Также напомним, что появились фото, как в лесу Чернобыльского заповедника зацвела верба. В частности, специалисты объяснили, что подобное происходит в связи с плюсовыми показателями термометров.