На покрытом людом водоеме появились лебеди. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Сегодня, 27 января, в Чернобыльском заповеднике после сильных морозов, которые наблюдались в Украине, на водоеме появились лебеди.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"После довольно сильных, но не затяжных морозов на водоеме Заповедника появились лебеди. Где-то пережидали. Наверное, знали, что потеплеет. Хотя как оттепель, так и метель", - пишут представители заповедника.

После довольно сильных, но не затяжных морозов на водоеме Заповедника появились лебеди

После довольно сильных, но не затяжных морозов на водоеме Заповедника появились лебеди

После довольно сильных, но не затяжных морозов на водоеме Заповедника появились лебеди

После довольно сильных, но не затяжных морозов на водоеме Заповедника появились лебеди

После довольно сильных, но не затяжных морозов на водоеме Заповедника появились лебеди

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото птицы, что прилетела в зону отчуждения Чернобыльского заповедника из карпатских лесов. Речь идет про ореховку  - редкую птицу для этого региона.

Также напомним, что появились фото, как в лесу Чернобыльского заповедника зацвела верба. В частности, специалисты объяснили, что подобное происходит в связи с плюсовыми показателями термометров.

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